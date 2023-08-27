Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Agar Sampah Tak Menumpuk, Warga Pesisir Pantai Diimbau Tak Gunakan Styrofoam dan Plastik

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |21:24 WIB
Agar Sampah Tak Menumpuk, Warga Pesisir Pantai Diimbau Tak Gunakan <i>Styrofoam</i> dan Plastik
A
A
A

LABUAN BAJO - Masyarakat pesisir pantai, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur diimbau tak gunakan bahan yang sulit terurai seperti plastik dan styrofoam.

Hal itu dipaparkan dalam forum group discussion (FGD) yang digelar Divers Clean Action yang mengangkat topik pentingnya kolaborasi dalam menciptakan pariwisata yang bersih dan ramah lingkungan di Labuan Bajo.

Forum diskusi ini dihadiri oleh perwakilan dari resort Ta’aktana Resort & Spa serta berbagai organisasi dan komunitas peduli lingkungan, di antaranya Trash Hero Mburak dan Komodo, WWF Indonesia, Politeknik eLBajo Commodus, Komodo Water, Kole Project, Nomad Plastic, Bintari, Noa Labuan Bajo, serta Komunitas Penyelam.

“Sangat penting semua stakeholders itu bekerja bersama-sama, bergandengan tangan, untuk mengatasi permasalahan (sampah) ini” ujar Rizal, peserta forum diskusi dari Komunitas Penyelam.

Edukasi terkait penanganan sampah bagi pelaku industri pariwisata dan masyarakat di Labuan Bajo juga sangat penting, antara lain untuk mengurangi atau menghindari penggunaan styrofoam dan plastik sekali pakai, serta pentingnya memilah, mendaur-ulang, serta membuang sampah pada tempatnya.

Septian, perwakilan dari Politeknik eLBajo Commodus, menambahkan bahwa pada program studi Eco Wisata, penting untuk menekankan mengenai CHSE dan Waste Management pada para mahasiswa yang ke depannya akan menjadi pelaku industri pariwisata.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Labuan Bajo sampah
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187021//prabowo-V38C_large.jpg
Instruksi Presiden, Pemerintah Minta Daerah Ambil Langkah Besar Atasi Masalah Sampah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186829//kpk-MqCZ_large.jpg
KPK Temukan Tambang Ilegal di Pulau Sebayur Besar Labuan Bajo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/470/3186335//ratu_maxima-rObx_large.jpg
Ratu Belanda Maxima Apresiasi Bayar Cicilan KPR di RI Pakai Sampah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186182//pengelolaan_sampah-uRbN_large.png
Gandeng Investor, Proyek Waste to Energy Atasi Ketahanan Energi RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182977//pemerintah-i2O0_large.jpg
Satpol PP Gandeng KLH Wujudkan Indonesia Bebas Sampah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181905//pramono_anung-mbpB_large.jpg
Pramono Angkat Bicara soal Nasib RDF Rorotan yang Viral karena Timbulkan Bau Busuk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement