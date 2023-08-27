Warga Jambi Menjerit 3 Minggu Kesulitan Air Bersih, Harus Mengungsi ke Kampung Halaman untuk Mandi

MUAROJAMBI - Puluhan warga Desa Sebapo, Dusun Seroja, RT 03, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muarojambi, Jambi menjerit.

Pasalnya, sudah sekitar 3 minggu kondisi air sumur mereka mengering akibat memasuki musim kemarau. Akibatnya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mencuci, mandi harus mengungsi ke tempat orang tua.

"Sudah tiga mingguan ini, air sumur di pemukiman warga ini mengering," ujar Kirman salah seorang warga, Minggu (27/8/2023).

Dia menambahkan, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari warga harus mengungsi ke rumah orang tua.

"Untuk mandi dan mencuci, kami harus ngungsi ke rumah orang tua yang sumurnya tidak mengalami kekeringan," tuturnya.

Sementara, untuk kebutuhan minum mereka harus beli di depot air terdekat. "Untuk air minum beli air galon. Setiap hari sekitar dua galon," ujar Kirman.