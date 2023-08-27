Gempa M4,1 Guncang Maluku Tenggara Malam Ini

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 4,1 mengguncang Maluku Tenggara, Maluku, Minggu (27/8/2023).

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung sekitar pukul 21:47 WIB.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa bumi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:4.1, 27-Aug-2023 21:47:13WIB, Lok:6.25LS, 131.66BT (135 km BaratDaya MALUKUTENGGARA), Kedlmn:122 Km #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )