INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Puncak Hultah ke-88 NWDI, TGB: Indonesia Adalah Nikmat dan Amanah yang Harus Dijaga

Ji Edy Gustan , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |22:21 WIB
Puncak Hultah ke-88 NWDI, TGB: Indonesia Adalah Nikmat dan Amanah yang Harus Dijaga
TGB Zainul Majdi dalam Harlah NWDI (Foto: MPI/Ji Edy)
A
A
A

LOMBOK TIMUR - Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) Dr.TGB.K.H Muhammad Zainul Majdi, Lc,MA mengajak semua jamaah NWDI untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal itu disampaikan saat puncak perayaan Hultah ke-88 NWDI dan Haul ke-26 Al-Magfurullah Maulana Syech TG.K.H Muhammad Zainuddin Abdul Majid di Ma'had Darunnahdlatain Pancor, Lombok Timur Minggu (27/8/2023).

Acara puncak Hultah ke-88 NWDI dihadiri ratusan ribu jamaah NWDI se-Indonesia. Mereka berduyun-duyun hadir sejak subuh, bahkan ada yang menginap untuk dapat mengikuti pengajian dan dari sejumlah ulama baik dari Al-Azhar Kairo, Mesir, maupun dari Habib Jindan.

Ketua Harian DPP Partai Perindo itu menegaskan, menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia bukan hal bersifat gagah-gagahan. Tapi lebih kepada mensyukuri nikmat dan karunia Allah SWT. Hal itu menurut TGB sering disampaikan Maulana Syech untuk selalu mensyukuri nikmat dan tidak sebaliknya kufur nikmat. Karena orang yang kufur nikmat, maka tidak akan selamat.

"Seiring dengan Hultah ke-88 NWDI yang sebelumnya juga kita merayakan HUT ke-78 RI, keberadaan NWDI ini 10 tahun lebih tua dari kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagaimana kefahaman yang disampaikan Al-Magfurullah kepada kita untuk selalu terus menjaga Indonesia sebagai nikmat sekaligus amanah Allah yang dititipkan kepada kita melalui para pendiri bangsa, para pejuang," ujar Ulama Kharismatik itu di hadapan ratusan ribu jama'ah NWDI di Pancor, Selong, Lombok Timur.

Selain sebagai nikmat sekaligus amanah, Indonesia merupakan wadah untuk menjalankan semua tuntunan-tuntunan dari Allah SWT. Indonesia juga sebagai wadah untuk ber Islam, wadah untuk bermasyarakat. Menjaga Indonesia, kata TGB, merupakan bagian dari tuntunan Syari'at Islam.

Halaman:
1 2
      
