HOME NEWS YOGYA

Kepergok Hendak Mencuri di Pleret Bantul, Dua Bocah Dikejar Warga

Yohanes Demo , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |13:44 WIB
Kepergok Hendak Mencuri di Pleret Bantul, Dua Bocah Dikejar Warga
Ilustrasi/Foto: Istimewa
A
A
A

BANTUL - Dua bocah asal Kapanewon, Banguntapan, Kabupaten Bantul, berinisial MSE (14) dan AS (12) diamankan polisi seusai ketahuan hendak mencuri besi alat penambang batu. Keduanya dikejar dan ditangkap oleh warga saat sedang melakukan aksinya.

Kasi Humas Polres Bantul, Iptu I Nengah Jeffry Prana Widnyana mengatakan, peristiwa ini tepatnya terjadi di Dusun Kedungpring, Kalurahan Bawuran, Kapanewon Pleret, Bantul pada Sabtu (26/08/2023) kemarin.

 BACA JUGA:

"Kejadiannya sekitar jam 11.00 WIB," kata Jeffry, Minggu (27/08/2023).

Dijelaskan, awalnya pemilik besi yakni Griyanto (44) warga Pleret sedang beristirahat di atas bukit dekat lokasi tambang batu setelah beraktivitas memecah batu secara manual.

 BACA JUGA:

Pada saat istirahat tersebut, dari atas bukit korban melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari dua bocah tersebut. Saat itu mereka datang berboncengan menggunakan sepeda motor.

"Korban melihat AS turun dari motor mengambil alat, sedangkan MSE menunggu di atas kendaraan," terang Jeffry.

Melihat kejadian tersebut, korban langsung bergegas turun dan mengejar kedua bocah itu hingga jalan perkampungan. Hal itu pun dilihat oleh warga lainnya yang kemudian ikut melakukan pengejaran

Halaman:
1 2
      
