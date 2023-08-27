Dukung Bodri Culture Festival, Partai Perindo: Tradisi Harus Terus Dilestarikan

MAGERSARI – Wakil Ketua DPW Partai Perindo Jawa Tengah, Beny Setiyono mengatakan Perindo peduli dengan rakyat kecil ini konsen dan mendukung kearifan lokal yang sudah mengakar di masyarakat. Dengan dukungan ini, kebudayaan dan kesenian lokal bisa diangkat, dilestarikan dan juga bisa membangkitkan ekonomi masyarakat.

“Ini adalah kegiatan rutin, ini adalah tradisi harus terus diberdayakan, diadakan, karang taruna sangat berperan untuk melestarikan budaya,” ucapnya, Sabtu (26/8/2023).

Ketua Cah Karang Taruna Magersari atau Cakram, Irfan Rochmat Zakaria berterima kasih atas dukungan dari Partai Perindo yang peduli dengan kebudayaan dan kesenian lokal.

“Dengan dukungan ini, kesenian dan kebudayaan lokal Desa Magersari tetap dijaga dan dilestarikan,” ucap Irfan.

Kearifan lokal warga nelayan di Kendal, Jawa Tengah terus dikembangkan dan dilestarikan Partai Perindo. Perindo mendukung penuh lomba dayung nelayan Kendal serta pertunjukan Singo Barong warga Desa Magersari Patebon. Lomba dayung dan pentas Singo Barong dalam rangka Bodri Culture Festival sebagai bentuk pelestarian budaya dan tradisi masyarakat pesisir Kendal.