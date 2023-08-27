Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ganjar Peduli Pendidikan, Relawan Gelar Try Out Bedah Persiapan Tes CPNS dan PPPK

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |20:09 WIB
Ganjar Peduli Pendidikan, Relawan Gelar Try Out Bedah Persiapan Tes CPNS dan PPPK
Relawan Ganjar Gelar Try Out CPNS di Tegal/ist
TEGAL - Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang menamakan Pena Mas Ganjar menyelenggarakan try out dan bedah soal untuk persiapan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Acara ini dihadiri oleh berbagai kalangan, mulai dari lulusan perguruan tinggi, lulusan SMA dan setingkatnya, hingga masyarakat umum ini, diadakan di cafe Bento Kopi, Tegal Selatan, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah, Minggu (27/8/2023).

Peserta diajarkan berbagai soal dan jawaban, serta tips dan trik dalam menghadapi berbagai pertanyaan dalam ujian CPNS dan PPPK.

Diketahui, Pena Mas Ganjar adalah Pergerakan Generasi Alumni Muda dan Akademisi dari tiga universitas ternama, yaitu Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Negeri Semarang (Unnes), dan Universitas Sebelas Maret (UNS) Bersama Ganjar.

"Kami relawan Pena Mas Ganjar mengadakan try out CPNS dan PPPK di Kota Tegal," ujar Pengurus Pena Mas Ganjar Jawa Tengah, Hamzah Bastian.

Antusias peserta sangat tinggi dalam mengikuti arahan dari para pemateri terkait berbagai materi tes yang kemungkinan akan muncul dalam tes CPNS dan PPPK.

"Alhamdulillah, antusiasme peserta untuk mengikuti arahan dari pemateri terkait tes-tes yang kemungkinan keluar di tes CPNS dan PPPK," tuturnya.

Dia berharap, peserta yang telah mengikuti acara ini dapat berhasil dan lolos sebagai CPNS atau PPPK di masa depan, sehingga usaha keras mereka dalam mempersiapkan diri tidak sia-sia.

Pena Mas Ganjar kata dia juga komitmen mengembangkan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat luas, dengan harapan bisa meraih dampak tidak hanya di Tegal, tetapi juga di seluruh Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Pena Mas Ganjar menyosialisasikan Ganjar Pranowo sebagai figur yang peduli dengan dunia pendidikan dan lapangan pekerjaan di semua sektor.

