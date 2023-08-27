Dorong Peningkatan Infrastruktur di Dieng, Ketua DPR: Dukung Pengembangan UMKM

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani berkunjung ke kawasan Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah. Dia mendukung adanya peningkatan infrastruktur, terlebih kawasan wisata tersebut tengah diusulkan menjadi Geopark Nasional.

Sebelum menuju kawasan Dieng, Puan sarapan roti bakar di Pasar Induk Wonosobo. Pasar Induk merupakan kawasan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) cukup terkenal di daerah itu. Adapun roti bakar di lokasi ini dibuat menggunakan arang sehingga menghadirkan cita rasa yang menarik.

"Roti bakar ini buka sejak subuh, dan merupakan produk olahan rumahan yang cukup terkenal. Semoga semakin banyak produk UMKM yang bisa melebarkan usahanya, sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar," ujar Puan melalui keterangan tertulisnya, Minggu (27/8/2023).

Usai sarapan, Puan yang didampingi Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat langsung mengunjungi kawasan Dieng. Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini datang jelang subuh karena penasaran dengan fenomena embun upas yang kerap muncul di Dieng saat musim kemarau.

Fenomena embun upas ini kerap kali viral dan biasa muncul di awal pagi di kawasan Dieng, terutama di Wonosobo. Meski visualnya tampak begitu cantik, embun upas dapat mengancam kelangsungan hidup tanaman kentang. Nama upas disematkan dari pohon yang getahnya dikenal beracun.

Puan menyaksikan munculnya fenomena embun upas yang dihasilkan dari suhu udara sejuk hingga membuatnya beku menyerupai salju tepat dari depan Candi Arjuna.

"Bersyukur bisa menikmati udara segar disini. Udara seperti ini yang tidak bisa dinikmati di Ibu Kota. Di sini kita bisa melihat fenomena alam yang meskipun terlihat indah, tapi punya sisi negatifnya bagi tanaman kentang,” ucapnya.