HOME NEWS JATIM

Sosialisasikan Ganjar, Politikus Muda PDIP Serap Aspirasi Milenial di Pasuruan

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |11:51 WIB
Sosialisasikan Ganjar, Politikus Muda PDIP Serap Aspirasi Milenial di Pasuruan
Politikus Muda Sosialisasi Ganjar di Pasuruan/ist
A
A
A

 

PASURUAN – Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menyebut pemilih muda mendominasi dan menjadi mayoritas pemilih dengan slot terbesar pada kontestasi Pemilu 2024 mendatang.

Artinya, keterwakilan suara mereka akan jatuh kepada para politisi muda yang maju sebagai calon Legislatif atau calon Kepala Daerah bahkan sampai kepada calon Presiden.

Politikus muda PDIP, Ghina Rabbani Wasisto memberikan perhatiannya kepada kalangan milenial dan generasi muda. Dia juga melakukan sosialisi terhadap bacapres 2024 Ganjar Pranowo ke peserta yang hadir.

“Ini menjadi sarana untuk menyerap dan berbagi gagasan dalam pengembangan diri kalangan milenial daerah Pasuruan,”ujar Ghina di Cafe and Resto Santuy di Desa Gambiran, Kecamatan Prigen, Pasuruan, Jawa Timur.

Ghina memiliki pandangan jika perkembangan suatu daerah, tak bisa dilepaskan dari kalangan muda. Ide-ide segar yang ditawarkan kalangan milenial, akan bermanfaat dalam pengembangan daerah.

“Kalangan muda memiliki peranan penting untuk pengembangan suatu daerah. Karena itu, sangat penting untuk memberikan kesempatan bagi mereka. Karena kalau tidak ada milenial yang terjun politik, siapa yang akan menyerap aspirasi anak-anak muda,” ujar putri tokoh PDI Perjuangan, Waras Wasisto tersebut.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Pileg 2024 PDIP Ganjar Pranowo
