HOME NEWS JATIM

Terinspirasi Sosok Ganjar, Relawan Ajak Ratusan Warga Nganjuk Jalan Sehat

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |19:10 WIB
Terinspirasi Sosok Ganjar, Relawan Ajak Ratusan Warga Nganjuk Jalan Sehat
A
A
A

NGANJUK - Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia (RI), sukarelawan Komunitas Sopir Truk (KST) Jawa Timur mengadakan jalan sehat.

Berkolaborasi dengan Gerakan Pemuda Mandiri RW 05 (Gapri) setempat, acara ini dihadiri ratusan warga Desa Singkalanyar RW 05, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada Minggu (27/8/2023).

Korwil KST Jawa Timur Nasrudin mengatakan, jalan sehat tersebut terinspirasi dari sosok bakal calon presiden (bacapres) PDIP Ganjar Pranowo yang sangat gemar berolahraga.

"Sangat menginspirasi kami semua dari kegiatan Pak Ganjar yang positif itu seperti olahraga pagi, lari pagi, ataupun jalan sehat," ujar Nasrudin.

"Kami dari Komunitas Sopir Truk Jatim mengadakan jalan sehat dalam rangka menyambut HUT ke-78 RI bersama warga Singkalanyar. Kemudian juga sambil mengenalkan Bapak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024," lanjut dia.

Melalui acara ini, KST Jatim ingin mengajak warga untuk mengenang kembali jasa para pahlawan yang telah gugur dan mempertaruhkan nyawanya di medan peperangan demi merebut kemerdekaan.

Selain itu, jalan sehat ini juga diharapkan menjadi momen yang dapat mempererat tali silaturahmi antarwarga setempat.

Halaman:
1 2
      
