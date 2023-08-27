Sasar Milenial, Relawan Ganjar Pranowo di Lamongan Gelar Pelatihan Psikotes

LAMONGAN - Sukarelawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Pemuda Mahasiswa Nusantara (PMN) Jawa Timur berkomitmen melakukan kegiatan hal positif kepada masyarakat, khususnya pemuda-pemudi di Jawa Timur.

Kali ini, PMN Jatim menggelar pelatihan psikotes (psikologi test) kepada para milenial yang berada di jalan Raya Deandles,kelurahan Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.

Koordinator Wilayah Pemuda Mahasiswa Nusantara (PMN) Jatim Bayu Ari Yusuf F mengatakan pelatihan ini diikuti oleh pemuda mahasiswa di Kabupaten Lamongan.

Menurut dia, kegiatan ini bertujuan untuk mendorong para milenial bisa berperan aktif dalam pelatihan ini. Sebab, pelatihan ini untuk bekal mereka di dunia kerja seusai lulus kuliah.

"Pelatihan psikotes ini (psikologi test) bisa dibuat pembelajaran yang nantinya berguna di dunia pekerjaan bagi generasi muda saat ini," ungkap Bayu Ari dalam siaran persnya, Minggu (27/8/2023).