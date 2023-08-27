Abu Vulkanik Semeru Buat Dua Penerbangan dari Malang Dialihkan ke Surabaya

MALANG - Dua penerbangan dari Bandara Abdul Rachman Saleh Malang dialihkan akibat adanya abu vulkanik dari Gunung Semeru. Dua penerbangan ini dialihkan ke Bandara Juanda Surabaya merupakan penerbangan reguler tujuan Jakarta

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bandara Abdulrachman Saleh, Purwo Cahyo Widhiatmoko mengatakan, bahwa pengalihan dua penerbangan tersebut dilakukan untuk menghindari sebaran abu vulkanik dari Gunung Semeru.

"Pengalihan merupakan keputusan maskapai, agar lebih aman. Ada dua penerbangan yang dialihkan," kata Purwo, dikonfirmasi Minggu malam, (27/8/2023).

Dua penerbangan keberangkatan yang dialihkan adalah maskapai Citilink dengan nomor penerbangan QG751 dari Bandara Abdul Rachman Saleh Malang tujuan Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, pada 11.20 WIB, Minggu. Berikutnya, Citilink dengan nomor penerbangan QG165 dari Bandara Abdulrahman Saleh Malang menuju Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma pukul 14.40 WIB.

"Penumpang yang sudah ada di Bandara Abdul Rachman Saleh, lalu diberangkatkan menuju Juanda menggunakan bus, mereka diberangkatkan dari Juanda menuju Jakarta. Mereka difasilitasi bus dari Malang untuk menuju Juanda," ujar dia kembali.

Pengalihan keberangkatan penerbangan tersebut, lanjutnya, terjadi saat dua penerbangan Citilink yang akan menuju Bandara Abdul Rachman Saleh Malang, memutuskan untuk mendarat di Bandara Juanda Surabaya akibat adanya sebaran abu vulkanik Gunung Semeru.

"Untuk yang dialihkan, jadi, rute awal dari Jakarta- Malang. Tapi informasinya di atas ada abu vulkanik, untuk lebih aman dialihkan ke Juanda. Jadi untuk yang dari Malang, keberangkatan dialihkan," katanya.