INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Ridwan Kamil Sebut Jabar Masagi Sukses Cetak Generasi Muda Jabar Berkarakter

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |01:23 WIB
Ridwan Kamil Sebut Jabar Masagi Sukses Cetak Generasi Muda Jabar Berkarakter
Gubernur Jabar, Ridwan Kamil. (Foto: Agung Bakti)
BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyatakan, beragam program telah dijalankan selama 5 tahun memimpin Jabar, termasuk salah satunya program Jabar Masagi.

Menurutnya, program yang mengaplikasikan instruksi presiden terkait gerakan revolusi mental itu merupakan pendidikan karakter yang berorientasi pada pendidikan budi pekerti, akhlak sosial, keluhuran nilai-nilai kearifan lokal. Hal ini juga diterapkan pada sekolah di tingkat SMA, SMK hingga SLB di Jabar.

"Selama 5 tahun Jabar menerjemahkan arahan Bapak Presiden yang disebut revolusi mental dalam program pendidikan karakter yang disebut Jabar Masagi," ucap Kang Emil, sapaan akrabnya, usai Kongres Kebangsaan Barudak Masagi di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Sabtu (26/8/2023).

Menurutnya, program Jabar Masagi memberikan pendidikan pada anak muda khususnya untuk merevolusi beberapa kegiatan formal. Sebab, dalam dunia pendidikan tidak hanya menghapal pelajaran semata.

"Jabar Masagi adalah program yang sangat komprehensif mengangkat, sehingga kita orang tua tenang bahwa anak-anak kita tidak hanya pintarnya saja, fisiknya kuat, berakhlak dan juga ahli ibadah," katanya.

Kang Emil mengatakan, beberapa hasil progam Jabar Masagi turut menyadarkan para pemuda khususnya di tingkat SMA sederajat memiliki jiwa kepedulian yang tinggi. Artinya, sekolah di Jabar tidak melulu diberikan pelajaran pendidikan formal.

"Praktiknya sangat banyak dan menyentuh hati. Tapi saya ambil samplingnya bahwa mereka terbiasa menolong, itu jangan disepelekan," ungkapnya.

