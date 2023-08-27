Advertisement
HOME NEWS JABAR

Gandeng Anak Muda Citayam Fashion Week, Relawan Ganjar Gelar Bandung Street Fashion

Minggu, 27 Agustus 2023 |15:15 WIB
Gandeng Anak Muda Citayam Fashion Week, Relawan Ganjar Gelar Bandung Street Fashion
Relawan Ganjar Adakan Bandung Street Fashion/ist
BANDUNG – Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang menamakan Gabungan Seniman Indonesia (GSI) merangkul influencer dan seniman muda untuk menyalurkan bakat serta kreativitas milenial dan generasi Z di beberapa daerah di Indonesia.

Mereka menggandeng puluhan anak muda Citayam Fashion Week (CFW) bersama kreator konten, dancer, selebgram, dan TikToker untuk menggelar Bandung Street Fashion di Alun-Alun Cicendo, Jalan Arjuna, Kelurahan Husen Sastranegara, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat.

Gabungan seniman pendukung Ganjar ini juga berkolaborasi dengan influencer Thariq Halilintar untuk turut meramaikan pergelaran street fashion ini.

Koordinator GSI untuk Gen Z dan Milenial Kiki Astrida mengatakan, pihaknya menyasar milenial dan gen Z Bandung untuk mengembangkan kreativitas dan bakat mereka di dunia fashion melalui pergelaran Bandung Street Fashion.

"Hari ini kami berada di Kota Bandung yang luar biasa. Kali ini, kami bermain dengan fashion colour. Saya senang sekali GSI bisa menggelar street fashion ini agar anak-anak bisa saling kenal dan menambah jaringan," ujar Kiki, Minggu (27/8/2023).

GSI juga mengadakan kompetisi Fashion Show Colour Pop Editon, K-Pop Dance Cover, Skate Board Trick, dan Face Painting. Event ini sekaligus bisa menjadi sarana hiburan yang bermanfaat dan positif bagi warga Bandung dan sekitarnya.

Pihaknya juga terinspirasi oleh Ganjar Pranowo yang dikenal karena memajukan kreativitas anak muda ini dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan.

"Saya melihat sosok Pak Ganjar Pranowo memang dicintai gen Z dan milenial. Beliau juga sangat peduli kepada anak muda milenial. Karena itu, kami memberikan suatu dukungan terhadap beliau yang memang menyukai kegiatan anak muda seperti ini," tuturnya.

Oleh karena itu, dia berharap anak muda di seluruh Indonesia bisa bersinergi untuk terus mengembangkan bakat dan kreativitas mereka lewat program seperti Bandung Street Fashion ini.

"Saya berharap ada sinergi yang baik antara anak muda Bandung, Jakarta, dan Citayam supaya tidak berhenti di sini. Kegiatan ini bisa terus men-support seni budaya. Semoga didukung sama pemerintah," kata dia.

Dia juga berharap Ganjar Pranowo makin memajukan seni dan budaya ketika terpilih sebagai presiden Indonesia periode 2024-2029.

Sementara itu, influencer kondang Thariq Halilintar menanggapi positifnya kegiatan yang digelar pendukung Ganjar Pranowo tersebut. Adik Atta Halilintar ini mendorong anak muda untuk berani berbakat dan unjuk kreativitas agar industri kreatif Indonesia makin berkembang.

