Kukuhkan Duta Pelajar Sadar Hukum, Ridwan Kamil: Jangan Ada Lagi Bullying di Sekolah

Ridwan Kamil Minta Jangan Ada Bullying Lagi di Sekolah /Foto: MNC Portal

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan, keberadaan Duta Pelajar Sadar Hukum diharapkan dapat menghilangkan tindakan bullying atau perundungan di sekolah. Nantinya, para duta tersebut akan memberikan pemahaman kepada siswa lain terkait hukum yang berlaku dan hak asasi manusia.

Demikian diutarakannya saat mengukuhkan ratusan siswa SMA dan SMK sebagai Duta Pelajar Sadar Hukum Jabar di Sport Center Jabar, Kota Bandung, Sabtu (26/8/2023).

"Saya apresiasi yang terpilih sebagai Duta Pelajar Sadar Hukum Jabar. Ke depan tidak boleh ada lagi bullying di sekolah dan cyberbullying. Mereka juga akan mengajak rekan-rekannya untuk memilih hidup damai, aman, nyaman, taat hukum, dan hak asasi manusia," ucap Kang Emil, sapaan akrabnya.

Dikatakannya, keberadaan Duta Pelajar Sadar Hukum dapat memperkuat literasi digital siswa SMA dan SMK di Jabar, terutama dalam menggunakan gawai.

"Jangan ada lagi penggunaan HP untuk mengakses hal-hal buruk yang meracuni otak kita karena hidup adalah pilihan, mau hidup ke hal positif atau negatif," tuturnya.

Menurutnya, mereka juga dapat menjadi teladan dan inspirasi bagi siswa lainnya baik dalam keseharian maupun aktivitas di sekolah.