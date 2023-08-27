Hadir di Lomba Kereta Peti Sabun, Kang Emil Puji Kreativitas Warga Bandung

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memuji kreativitas warga Bandung pada acara Lomba Kereta Peti Sabun LPKS-X 1 2023 di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Minggu (27/8/2023).

Menurut Kang Emil, sapaan akrabnya, event ini sangat luar biasa yang dikelola oleh panitia sangat profesional.

"Jawa Barat itu gudangnya kreativitas dan inovasi. Even ini sangat luar biasa hebatnya yang dikelola panitia profesional," kata Ridwan Kamil.

Lomba kereta peti sabun ini menjadi sebuah inovasi dan menjadi agenda Jawa Barat sebagai wisata yang dimiliki masyarakat Jawa Barat.

Pada kesempatan itu Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyerahkan penghargaan berupa piala, tropi, piagam uang pembinaan kepada pemenang remaja juara 1, juara 2, juara 3, juara 4 dan juara 5.

Lomba kereta peti sabun LPKS-X 1 2023 sudah menyelesaikan 2 race dalam waktu 2 hari, Sabtu hingga Minggu 26-27 Agustus 2023 di Jalan Dipenogoro Bandung.