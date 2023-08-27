Advertisement
HOME NEWS JABAR

Kang Emil Minta Lomba Kereta Peti Sabun jadi Agenda Penting Kota Bandung

Arif Budianto , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |16:41 WIB
Kang Emil Minta Lomba Kereta Peti Sabun jadi Agenda Penting Kota Bandung
A
A
A

BANDUNG - Gubernur Jabar Ridwan Kamil atau Emil meminta acara lomba kereta peti sabun (mobil-mobilan) bisa menjadi agenda penting Kota Bandung. Artinya, event ini bisa rutin digelar.

"Kita berharap event luar biasa ini menjadi agenda penting karena sangat luar biasa," kata Emil, Minggu (27/8/2023).

Lomba kereta peti sabun ini menjadi sebuah inovasi dan menjadi agenda Jawa Barat sebagai wisata yang dimiliki masyarakat Jawa Barat.

Sebelumnya, pada kesempatan itu Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyerahkan penghargaan berupa piala, tropi, piagam uang pembinaan kepada pemenang remaja juara 1, juara 2, juara 3, juara 4 dan juara 5.

Sementara itu, Juara 1 lomba kereta peti sabun Muhamad Aryaditya Ariffin (16), mengatakan dirinya merasa senang bisa mengikuti perlombaan ini, terlebih menjadi juara dan baru pertama diikutinya.

