HOME NEWS SUMSEL

Nelayan Pendukung Ganjar Dorong Pelestarian Ekosistem Sungai di Ogan Komering Ilir

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |15:47 WIB
Nelayan Pendukung Ganjar Dorong Pelestarian Ekosistem Sungai di Ogan Komering Ilir
Nelayan Ganjar Edukasi Masyarakat di OKI Sumsel/ist
OKI- Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Komunitas Nelayan Pesisir (KNP) Sumatera Selatan melakukan sosialisasi di Dusun 1, Desa Bangsal, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan.

Koordinator Wilayah KNP Sumsel, Heldi Bagja mengatakan ada sejumlah agenda yang digelar oleh simpatisan Ganjar itu untuk warga meliputi edukasi menangkap ikan ramah lingkungan.

“Sebagai bentuk nyata mendorong penangkapan ikan ramah lingkungan, KNP Sumsel memberikan bantuan alat tangkap berupa jaring untuk meningkatkan produktivitas para nelayan dalam menangkap ikan di Sungai Pampangan,” ujarnya, Minggu (27/8/2023).

Bantuan jaring serta edukasi menangkap ikan ramah lingkungan menjadi penting dilakukan agar ekosistem sungai serta populasi ikan di dalamnya dapat terjaga dengan baik serta dapat dirasakan oleh generasi berikutnya.

"Harapan untuk nelayan setempat setelah kami bantu hasil produksi atau tangkap ikan nelayan bertambah yang pertama. Yang kedua mereka dapat mengetahui sosok Pak Ganjar Pranowo itu seperti apa setelah kita jabarkan tadi," ungkapnya.

Bagja menambahkan, selain berprofesi sebagai nelayan, warga setempat juga memproduksi kemplang panggang. Ikan-ikan hasil tangkapan nelayan dijadikan camilan renyah khas bumi Sriwijaya itu.

Dia berharap, dengan peningkatan produktivitas nelayan, terjaga ekosistem sungai serta melimpahnya tangkapan ikan dapat mendongkrak produksi rumahan kemplang sehingga berdampak pada perekonomian warga setempat.

Melalui kegiatan ini pula dukungan terhadap Ganjar Pranowo dapat semakin kuat. Pasalnya, KNP Sumsel juga memperkenalkan tokoh 'berambut putih' serta sederet kinerjanya selama memimpin Jawa Tengah kepada warga setempat.

