Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Tak Tahan Dijadikan Pemuas Nafsu, Seorang Wanita di Prabumulih Lapor Polisi

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |18:35 WIB
Tak Tahan Dijadikan Pemuas Nafsu, Seorang Wanita di Prabumulih Lapor Polisi
Pelaku pencabulan ditangkap polisi/Foto: Ist
A
A
A

PRABUMULIH - Ferdiko Adian Prasta (19) warga Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Sumsel, ditangkap Unit PPA Satreskrim Polres Prabumulih, karena kasus pengancaman dan pemerkosaan terhadap wanita berinisial RM (18).

Korban dinodai tersangka sejak masih di bawah umur atau pada 2021 lalu. Dan awal tersangka memerkosa korban dengan sengaja merekam menggunakan HP dan digunakan untuk alat mengancam korban agar selalu menuruti kehendaknya.

 BACA JUGA:

Kasat Reskrim Polres Prabumulih, Iptu Mas Suprayitno mengatakan, kejadian pemerkosaan tersebut berawal ketika tersangka mengajak korban membeli kalung di kontrakan temannya pada Sabtu (18/6/2021) sekitar pukul 12.00 WIB.

Setelah sampai di kontrakan, tersangka menyuruh temannya penghuni kontrakan untuk pergi. Tersangka langsung menarik tangan korban ke kamar kontrakan dan langsung memerkosanya.

 BACA JUGA:

"Kejadian tersebut lantas direkam tersangka. Berbekal video rekaman itu, tersangka selalu mengancam akan menyebarkan video apabila korban tidak mau melayani nafsunya," katanya.

Setelah kejadian tersebut, tersangka sudah 10 kali menyetubuhi korban sepanjang 2021-2023. Hingga kemudian korban tidak mau lagi dan melaporkan peristiwa tersebut kepada keluarganya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181212/catcalling-VjCU_large.jpg
Terungkap! Ini Alasan Oknum Polisi ‘Catcalling’ Wanita Pejalan Kaki di Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180148/pelecehan-8kOY_large.jpg
Oknum Polisi Cat Calling Wanita Cantik di Kebayoran Baru Ditindak Propam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180136/viral-NaVl_large.jpg
Viral Oknum Polisi Cat Calling Wanita Cantik Pejalan Kaki di Kebayoran Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180104/pelecehan-ElZs_large.jpg
Korban Dugaan Pelecehan Kepala SPPG di Bekasi Serahkan Bukti ke Polres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179447/kekerasan-qAQh_large.jpg
Polisi Periksa Staf Diduga Korban Pelecehan Kepala SPPG di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3179048/pelecehan-3aA1_large.jpg
Polisi Akan Panggil Kepala SPPG di Bekasi yang Diduga Lecehkan Stafnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement