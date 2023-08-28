Bacaleg Aa Oni Sosialisasikan KTA Berasuransi Perindo di Subang

SUBANG - Bacaleg Partai Perindo Dapil Jabar Sembilan, Aa Oni Suwarman menggelar sosialisasi manfaat asuransi KTA berasuransi Perindo di Subang, Jawa Barat, Minggu 27 Agustus 2023.

Dalam sosialisasi tersebut, Aa Oni juga menggelar kesenian lawak untuk menghibur masyarakat di lokasi.

Kedatangan Aa Oni ke Blok Cikondang, Kelurahan Cigadung, Subang, Jabar, disambut warga. Mereka langsung menyambut Bacaleg Dapil Subang, Sumedang, dan Majalengka itu untuk berfoto.

BACA JUGA: Oknum Paspamres Terduga Pelaku Pembunuhan Warga Aceh Diminta Dihukum Berat

Aa Oni menghadiri acara ruwat bumi sambil menghibur warga dengan berkolaborasi dengan pelaku seni di Subang.

BACA JUGA: Bintang Timnas Basket Prancis Kecewa Berat Usai Tersingkir dari Fase Grup FIBA World Cup 2023

Aa Oni juga Bacaleg Perindo Dapil Jabar sembilan dari partai dengan nomor urut enam belas di kertas pada Pemilu 2024 mendatang.

"Alhamdulillah masyarakat antusias dan kami dari Partai Perindo untuk sosilasasi KTA perindo. Sambuatan masyarakat baik dan kami hanya menghibur saja ya," ujar Aa Oni.