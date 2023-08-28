Sosialisasi KTA Perindo di Subang, Aa Oni Suwarman: Warga Antusias

SUBANG - Bacaleg Partai Perindo Dapil Jabar Sembilan, Aa Oni Suwarman menggelar sosialisasi manfaat asuransi KTA berasuransi Perindo di Subang, Jawa Barat, Minggu 27 Agustus 2023.

Dalam sosialisasi tersebut, Aa Oni juga menggelar kesenian lawak untuk menghibur masyarakat di lokasi.

"Alhamdulillah masyarakat antusias dan kami dari Partai Perindo untuk sosilasasi KTA Perindo. Sambuatan masyarakat baik dan kami hanya menghibur saja ya," ujar Aa Oni.

Kedatangan Aa Oni ke Blok Cikondang, Kelurahan Cigadung, Subang, Jabar, disambut warga. Mereka langsung menyambut Bacaleg Dapil Subang, Sumedang, dan Majalengka itu untuk berfoto.

Aa Oni menghadiri acara ruwat bumi sambil menghibur warga dengan berkolaborasi dengan pelaku seni di Subang.