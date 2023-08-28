Advertisement
HOME NEWS NEWS

Konsolidasi Perindo se-Kalteng, Hary Tanoe Ajak Caleg Kerja Keras dan Tepat Sasaran

Ade Sata , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |03:41 WIB
Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo hadiri rapat konsolidasi internal Perindo di Kalteng (Foto: MPI)
Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo hadiri rapat konsolidasi internal Perindo di Kalteng (Foto: MPI)
PALANGKA RAYA - Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) mengajak seluruh caleg dari Perindo untuk bekerja dengan guna memenangkan Pemilu 2024.

Dia mengatakan bahwa militansi dari caleg Perindo penting dalam memenangkan kontestasi pesta demokrasi lima tahunan itu.

"Tentunya militansi dari pada caleg itu sangat penting dan tadi saya tekankan supaya mereka kerja keras tapi dengan landasan kerja yang tepat sasaran," ujar HT dalam konsolidasi internal Perindo se-Kalimantan Tengah di Palangka Raya, Minggu 28 Agustus 2023.

HT memastikan bahwa Bapilu Perindo akan memberikan bantuan kepada caleg yang bertarung di Pemilu 2024 mendatang.

"Jadi dari Bapilu Partai Perindo di pusat itu telah memberikan cara-cara dan bantuan bagaimana mereka bisa memaksimalkan suaranya," tutur HT.

