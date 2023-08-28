Hary Tanoe: Bappilu Perindo Berikan Bantuan dan Cara Maksimalkan Suara di Pemilu 2024

JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menggelar rapat konsolidasi internal Perindo se-Kalimantan Tengah di Palangka Raya, Minggu 28 Agustus 2023.

Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) menghadiri rapat konsolidasi tersebut. Dia mengatakan bahwa Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Perindo akan memberikan bantuan kepada caleg dan berbagai acara agar bisa memaksimalkan suara di Pemilu 2024.

"Jadi dari Bappilu Partai Perindo di pusat itu telah memberikan cara-cara dan bantuan bagaimana mereka bisa memaksimalkan suaranya," ujar HT.

Rapat konsolidasi dihadiri oleh seluruh pengurus DPW dan DPD se-Kalteng beserta para Bacaleg Partai Perindo dari 13 Kabupaten dan Kota di Kalimantan Tengah.

Konsolidasi tersebut bertujuan untuk menguatkan kesiapan seluruh pengurus partai di setiap tingkatan dalam menyusun strategi kemenangan partai bernomor urut 16 di Pemilu 2024.

Partai Perindo sendiri menargetkan dobel digit dalam Pemilu serentak pada 2024 mendatang.