HOME NEWS NEWS

Konsolidasi Perindo se-Kalteng, Bacaleg: Saya Akan Perjuangkan Kebijakan Berpihak ke Rakyat

Ade Sata , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |04:16 WIB
Konsolidasi Perindo se-Kalteng, Bacaleg: Saya Akan Perjuangkan Kebijakan Berpihak ke Rakyat
Bacaleg Perindo Sipet Hermanto (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Bacaleg Perindo untuk DPR RI Dapil Kalteng, Sipet Hermanto mengatakan bahwa memastikan bahwa pihaknya akan bekerja keras dalam memenangkan Pemilu 2024 mendatang.

Dia pun menegaskan bahwa Partai Perindo akan berjuang memastikan agar kebijakan berpihak kepada rakyat.

"Komitmen saya kalau dipercaya oleh masyarakat Kalimantan Tengah tentu saya akan perjuangkan kebijakan kepada rakyat, khususnya Dapil Kalteng," ujarnya saat menghadiri konsolidasi internal Perindo se-Kalimantan Tengah di Palangka Raya, Minggu 28 Agustus 2023.

Sipet Hermanto menambahkan bahwa dirinya juga akan memperjuanhkan anggaran untuk menyejahterakan rakyat.

"Saya juga akan perjuangkan anggaran bagaimana masyarakat agar sejahtera dan kebijakan di Kalteng akan kita kawal," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
