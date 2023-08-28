Gandeng Pemuda, Perindo Gelar Panjat Pinang hingga Jalan Sehat Peduli Lingkungan

KENDAL - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo Kendal dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Jawa Tengah mengajak para pemuda melakukan hal yang bermanfaat.

Untuk menanamkan kebersamaan dan persatuan, membangun bangsa melalui kegiatan yang positif, salah satu yang dilakukan yakni menggelar lomba panjat tebing dan jalan sehat peduli dengan lingkungan.

Lomba panjat pinang di Dusun Gentungan, Desa Caruban, Kecamatan Ringinarum Kendal ini dijadikan ajang bagi pemuda untuk bersatu dan bekerja sama. Nilai yang diambil dari lomba panjat pinang ini yang ingin diberikan partai bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 kepada pemuda untuk bekerja sama dan bersatu agar bisa mencapai puncak.

DPD Partai Perindo Kabupaten Kendal dan DPW Partai Perindo Jawa Tengah mendukung penuh kegiatan karang taruna Dusun Gentungan, dalam rangka memeriahkan hari kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia.

Lomba panjat pinang yang umum diselenggarakan di HUT kemerdekaan ini disambut sukacita pemuda.