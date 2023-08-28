Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

HT Optimistis Perindo Mampu Raih Suara Maksimal di Kalbar

Raniah Tamarisha , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |11:23 WIB
HT Optimistis Perindo Mampu Raih Suara Maksimal di Kalbar
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo optimistis raih suara maksimal di Kalbar. (Foto: Perindo)
PONTIANAK – Seluruh kader Partai Persatuan Indonesia (Perindo) harus optimistis mampu meraih suara maksimal. Hal itu ditegaskan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) saat memimpin koordinasi dan konsolidasi DPW, DPD dan Bacaleg Partai Perindo se-Kalimantan Barat di Pontianak, Sabtu (26/08/2023).

“Memimpin konsolidasi DPW, DPD, Bacaleg Partai Perindo se-Kalimantan Barat di Pontianak. Kepada seluruh kader saya berpesan harus yakin bahwa kita bisa memperoleh suara maksimal dan kursi yang banyak dua digit di Kalimantan Barat,” papar HT seraya membagikan foto dan video kegiatan pada laman Instagram miliknya, Senin (28/08/2023).

Dirinya berpesan agar seluruh kader Perindo bekerja cepat dan keras.

“Saya minta mereka kerjanya cepat, kerja keras. Mungkin satu hari bisa 12 jam, 13 jam, 15 jam. Luangkan waktu, karena waktu tinggal 5 bulan lebih. Dan militan, kalau militan, kalau orang punya keyakinan tinggi kan kerjanya lebih bagus lagi,” ucap dia.

Perindo Partai Perindo
