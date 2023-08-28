Pemuda Gentungan: Terima Kasih Partai Perindo Gelar Panjat Pinang dan Berbagai Lomba

KENDAL - Ketua Pemuda Gentungan, Rianto berterima kasih kepada Partai Perindo yang mendukung kegiatan pemuda dan jalan sehat hingga lomba panjat pinang.

"Alhamdulillah lancar, terima kasih warga Gentongsari khususnya RT 1-5, antusias para pemuda untuk mengikuti panjat pinang, terima kasih Perindo karena telah mendukung seluruh lomba jalan sehat, lomba Agustusan, yang terakhir lomba panjat pinang," ujar Ketua Pemuda Gentungan, Rianto.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo Kendal dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Jawa Tengah mengajak para pemuda melakukan hal yang bermanfaat. Mereka menanamkan kebersamaan dan persatuan, membangun bangsa melalui kegiatan yang positif.

Salah satu yang dilakukan yakni menggelar lomba panjat tebing dan jalan sehat peduli dengan lingkungan. Lomba panjat pinang di Dusun Gentungan, Desa Caruban, Kecamatan Ringinarum Kendal ini dijadikan ajang bagi pemuda untuk bersatu dan bekerja sama.

Nilai yang diambil dari lomba panjat pinang ini yang ingin diberikan partai bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 kepada pemuda untuk bekerja sama dan bersatu agar bisa mencapai puncak.