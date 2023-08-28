Perindo Tanamkan Kebersamaan Lewat Panjat Pinang di Kendal

KENDAL - Wakil Ketua DPW Partai Perindo Jawa Tengah, Beny Setyono mengatakan, dukungan Partai Perindo untuk pemuda di Kendal dilaksanakan di dua tempat. Yakni, di Dusun Krayapan, Desa Purwokerto Brangsong dan di Dusun Gentungan Desa Caruban Ringinarum.

Kegiatan di dua lokasi ini melibatkan pemuda dengan harapan mereka menanamkan rasa persatuan dan tidak saling terpecah belah.

"Ada dua agenda yaitu mengisi HUT RI ke-78, yaitu kegiatan jalan sehat. di Kecamatan Brangsong sama di Desa Caruban. Di Desa Caruban ini beserta karang taruna, kegiatan jalan sehat, karnaval, dan ditutup dengan kegiatan panjat pinang, total hadiah sekitar Rp10 jutaan," ujar Beny Setyono.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo Kendal dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Jawa Tengah mengajak para pemuda melakukan hal yang bermanfaat. Mereka menanamkan kebersamaan dan persatuan, membangun bangsa melalui kegiatan yang positif.

Salah satu yang dilakukan yakni menggelar lomba panjat tebing dan jalan sehat peduli dengan lingkungan. Lomba panjat pinang di Dusun Gentungan, Desa Caruban, Kecamatan Ringinarum Kendal ini dijadikan ajang bagi pemuda untuk bersatu dan bekerja sama.

Nilai yang diambil dari lomba panjat pinang ini yang ingin diberikan partai bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 kepada pemuda untuk bekerja sama dan bersatu agar bisa mencapai puncak.