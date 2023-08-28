Bacaleg Perindo Gelar Drag Race Championship 2023 di Musi Rawas

MUSI RAWAS - Bakal calon legeslatif (bacaleg) DPR RI dari Partai Perindo, daerah pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan I, Andi Asmara menggelar program aksi nyata drag race dan drag bike championship 2023 di Kabupaten Musi Rawas.

Kegiatan tersebut digelar agar anak muda terhindar dari aksi balap liar dan kebut-kebutan dijalan raya yang merugikan masyarakat melintas.

Andi Asmara yang sering disapa AA, Bacaleg DPR RI tersebut menggela acara itu untuk para pecinta motor serta mobil yang berkecepatan tinggi agar dapat menyalurkan hobi dan bakat mereka.

Kegiatan tersebut diselenggarakan di Jalan Agropolitan Sport Center, Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, pada Sabtu dan Minggu (26-27 Agustus 223).

Event championship drag race dan drag bike di Musi Rawas selama dua hari itu merupakan suatu kegiatan perlombaan tahap pertama yang diadakan dalam aksi nyata Andi Asmara.

Selain ajang pertandingan yang diikuti 350 peserta untuk drag bike dan 270 peserta untuk drag rice dari berbagai kota dan kabupaten di Sumsel.

"Kegiatan itu juga ditujukan untuk mendukung anak anak mud dalam bidang otomotif," ujar Andi Asmara, yang juga Ketua DPP Partai Perindo, Bidang ESDM, Minggu 27 Agustus 2023.

(Angkasa Yudhistira)