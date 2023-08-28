Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bacaleg Perindo Sosialisasikan KTA Berasuransi dan Bagikan Minyak Goreng ke Warga Rangkapan Jaya Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |11:52 WIB
Bacaleg Perindo Sosialisasikan KTA Berasuransi dan Bagikan Minyak Goreng ke Warga Rangkapan Jaya Depok
Bacaleg Partai Perindo Tati Sri Hardina sosialisasikan KTA berasuransi dan bagikan minyak goreng ke warga Rangkapan Jaya, Depok. (MPI/Refi Sandi)
A
A
A

DEPOK - Bakal calon legislatif (Bacaleg) Partai Perindo DPRD Kota Depok Dapil I Pancoran Mas, Rere Tati Sri Hardina bersama Ketua DPD Partai Perindo Depok, Anwar Nurdin, kembali blusukan secara door to door menyosialisasikan kartu tanda anggota (KTA) berasuransi dan membagikan minyak goreng ke 500 kepala keluarga di RT 1 dan 3/7, Rangkapan Jaya, Pancoran Mas pada Senin (28/8/2023) pagi.

Dalam kegiatan ini, Rere turut didampingi Barisan Penjaga (Baja) Perindo Kota Depok saat blusukan ke gang sempit tersebut.

"Hari ini kita kembali blusukan di RT 1 dan 3 RW 7, Rangkapan Jaya untuk membagikan minyak goreng kemasan sekaligus," kata Rere saat ditemui di lokasi.

Rere yang juga Ketua DPW Baja Perindo Jawa Barat itu juga menjelaskan kegunaan dari KTA berasuransi dari Partai Perindo yang memiliki nomor urut 16 pada kertas suara pada Pemilu 2024.

"Ya kita juga menyosialisasikan KTA berasuransi sembari ketuk rumah warga sekaligus menjelaskan kegunaan KTA itu sendiri," ucapnya.

Rere saat blusukan tidak hanya bertegur sapa, tapi juga menyerap aspirasi sekaligus melihat kondisi warga di wilayah tersebut. Ia menargetkan 500 warga terjamah sosialisasi KTA berasuransi dan minyak goreng kemasan.

"Kita juga melihat kondisi warga dan menyerap aspirasi. Target hari ini sekitar 500 warga," ujar Rere.

Sementara itu, Anwar yang juga maju menjadi Bacaleg DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 8 Depok-Bekasi itu menyebut, KTA yang dikeluarkan Bacaleg DPR RI Dapil Jawa Barat Depok-Bekasi Irjen (Purn) Herbert P Sitohang terus dibagikan kepada masyarakat membutuhkan dan tepat sasaran.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189074/perindo-wfAR_large.jpg
Tinjau Lokasi Banjir Sumatera, Sekjen Perindo Dorong Solidaritas Nasional Bantu Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627/angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861/perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg
Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187718/banjir_di_aceh-G6aP_large.jpg
Bencana Sumatera, Waketum Partai Perindo Serukan Tobat Ekologis dan Perbaikan Tata Kelola Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187538/kpud_jakbar_sosialisasi_di_kantor_dpd_partai_perindo_jakarta_barat-VqgT_large.jpg
Perindo Jakbar Jadi Partai Pertama Sambut Baik Sosialisasi KPUD soal Pemutakhiran Data
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187406/anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_haji_dinas_masyusin-m0A8_large.jpg
Perindo Leadership Course, Kader Perindo Fokus Kawal Kebijakan Pro Rakyat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement