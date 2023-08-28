Bacaleg Perindo Sosialisasikan KTA Berasuransi dan Bagikan Minyak Goreng ke Warga Rangkapan Jaya Depok

Bacaleg Partai Perindo Tati Sri Hardina sosialisasikan KTA berasuransi dan bagikan minyak goreng ke warga Rangkapan Jaya, Depok. (MPI/Refi Sandi)

DEPOK - Bakal calon legislatif (Bacaleg) Partai Perindo DPRD Kota Depok Dapil I Pancoran Mas, Rere Tati Sri Hardina bersama Ketua DPD Partai Perindo Depok, Anwar Nurdin, kembali blusukan secara door to door menyosialisasikan kartu tanda anggota (KTA) berasuransi dan membagikan minyak goreng ke 500 kepala keluarga di RT 1 dan 3/7, Rangkapan Jaya, Pancoran Mas pada Senin (28/8/2023) pagi.

Dalam kegiatan ini, Rere turut didampingi Barisan Penjaga (Baja) Perindo Kota Depok saat blusukan ke gang sempit tersebut.

"Hari ini kita kembali blusukan di RT 1 dan 3 RW 7, Rangkapan Jaya untuk membagikan minyak goreng kemasan sekaligus," kata Rere saat ditemui di lokasi.

Rere yang juga Ketua DPW Baja Perindo Jawa Barat itu juga menjelaskan kegunaan dari KTA berasuransi dari Partai Perindo yang memiliki nomor urut 16 pada kertas suara pada Pemilu 2024.

"Ya kita juga menyosialisasikan KTA berasuransi sembari ketuk rumah warga sekaligus menjelaskan kegunaan KTA itu sendiri," ucapnya.

Rere saat blusukan tidak hanya bertegur sapa, tapi juga menyerap aspirasi sekaligus melihat kondisi warga di wilayah tersebut. Ia menargetkan 500 warga terjamah sosialisasi KTA berasuransi dan minyak goreng kemasan.

"Kita juga melihat kondisi warga dan menyerap aspirasi. Target hari ini sekitar 500 warga," ujar Rere.

Sementara itu, Anwar yang juga maju menjadi Bacaleg DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 8 Depok-Bekasi itu menyebut, KTA yang dikeluarkan Bacaleg DPR RI Dapil Jawa Barat Depok-Bekasi Irjen (Purn) Herbert P Sitohang terus dibagikan kepada masyarakat membutuhkan dan tepat sasaran.