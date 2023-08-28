Jalan Sehat di Kendal, Perindo Tekankan Peduli Lingkungan Lewat Atribut Daur Ulang

KENDAL - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo Kendal dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Jawa Tengah menggelar kegiatan berupa lomba panjat tebing dan jalan sehat peduli dengan lingkungan.

Lomba panjat pinang di Dusun Gentungan, Desa Caruban, Kecamatan Ringinarum Kendal ini dijadikan ajang bagi pemuda untuk bersatu dan bekerja sama.

BACA JUGA: Perindo Tanamkan Kebersamaan Lewat Panjat Pinang di Kendal

Nilai yang diambil dari lomba panjat pinang ini yang ingin diberikan partai bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 kepada pemuda untuk bekerja sama dan bersatu agar bisa mencapai puncak. Selain itu, juga ada jalan sehat peduli lingkungan.

Bakal calon legislatif (Bacaleg) Partai Perindo Kabupaten Kendal mengangkat tema kepedulian lingkungan dengan daur ulang. Ia mengungkapkan, bahwa jalan sehat dalam rangka HUT kemerdekaan RI dikemas dengan pakaian dari plastik dan kertas sebagai wujud Partai Perindo juga peduli lingkungan, khususnya pemudanya.

"Dalam memperingahti HUT ke 78, masyarakat menggunakan daur ulang dalam rangka Perindo peduli dengan lingkungan," kata Bacaleg Perindo, Siti Zulaikah.

Peranan pemuda ini diharapkan bisa mengambil bagian penting dalam kontribusi bangsa dan negara.

(Arief Setyadi )