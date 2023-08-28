Lebih dari 600 Peserta Ramaikan Drag Race Championship 2023 yang Digelar Bacaleg Perindo

MUSI RAWAS - Lebih dari 600 orang turut meramaikan program aksi nyata drag race dan drag bike championship 2023 di Kabupaten Musi Rawas yang digelar oleh Bakal calon legeslatif (bacaleg) DPR RI dari Partai Perindo, daerah pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan I, Andi Asmara.

Pertandingan tersebut diikuti 350 peserta untuk drag bike dan 270 peserta, atau jika ditotal menjadi 620 orang untuk drag rice dari berbagai kota dan kabupaten di Sumsel.

Kegiatan tersebut digelar agar anak muda terhindar dari aksi balap liar dan kebut-kebutan dijalan raya yang merugikan masyarakat melintas.

BACA JUGA: Bacaleg Perindo Gelar Drag Race Championship 2023 di Musi Rawas

"Kegiatan itu juga ditujukan untuk mendukung anak anak mud dalam bidang otomotif," ujar Andi Asmara, yang juga Ketua DPP Partai Perindo, Bidang ESDM, Minggu 27 Agustus 2023.

Andi Asmara yang sering disapa AA, Bacaleg DPR RI tersebut menggela acara itu untuk para pecinta motor serta mobil yang berkecepatan tinggi agar dapat menyalurkan hobi dan bakat mereka.