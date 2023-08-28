Advertisement
HOME NEWS NEWS

Meriahkan HUT ke-78 dengan Gelar Senam Jantung Sehat, Caleg Perindo: Bangkitkan Semangat Kemerdekaan

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |12:22 WIB
DEPOK - DPD Partai Perindo Kota Depok bersama Baja Partai Perindo Jawa Barat menggelar kegiatan sosialisasi Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Perindo dan perlombaan senam jantung sehat pada masyarakat di Setu Rawa Lio Kecamatan Pancoran Mas, Depok, Minggu (27/8/2023).

Calon Legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok Dapil 1, Rere Tati Sri Hardina mengatakan, sekitar 70 masyarakat mengikuti perlombaan dengan berbagai kostum yang berkaitan dengan budaya dan hari Kemerdekaan 17 Agustus.

“Selain perlombaan berbagai doorprice dibagikan kepada peserta yang mengikuti perlombaan dengan total hadiah mencapai Rp10 juta,” ujarnya.

Rere, politisi Partai Perindo yang berlambang rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara pemilu 2024 itu mengatakan, kegiatan lomba senam jantung sehat ini diselenggarakan dalam memeriahkan kemerdekaan ke-78.

"Kegiatan senam jantung sehat yang dilakukan ibu-ibu nenek-nenek cantik," ujar Rere, politisi Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo dan Pendukung Ganjar Bacapres Ganjar Pranowo di lokasi.

