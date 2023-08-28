Advertisement
HOME NEWS NEWS

Meriahkan HUT Ke-78 RI, Partai Perindo Gelar Lomba Voli Mas Bayu Cup di Wonosobo

Didik Dono , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |12:42 WIB
Meriahkan HUT Ke-78 RI, Partai Perindo Gelar Lomba Voli Mas Bayu Cup di Wonosobo
Partai Perindo Wononsobo Gelar Turnamen Bola Voli/MNC Media
WONOSOBO - Partai Perindo terus hadir untuk menyemangati dan mengembangkan olahraga di Indonesia. Masih dalam suasana perayaan HUT ke-78, Partai Perindo menggelar turnamen bola voli di Wonosobo, Jawa Tengah.

Partai final dihadiri oleh Ketua DPP Partai Perindo Bidang Siber dan Hankam yang juga bacaleg DPR RI dapil 6 Jawa Tengah, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati.

“Diharapkan dengan turnamen ini, dapat mencetak atlet voli berkualitas,” ujar Susaningtyas atau yang biasa dipanggil Nuning di lokasi.

Turnamen bola voli antar rukun tetangga (RT) di Desa Gondang Kecamatan Watumalang, mempertemukan RT dan RW ini disambut meriah warga.

para pemain dari kedua tim tampak semangat dalam membangun serangan, bahkan Nuning bersemangat ikut bersorak sorai bersama para suporter untuk memberikan dukungan kepada para pemain dari kedua klub tersebut.

Turnamen yang digelar dengan nama Mas Bayu Volley Cup ini digelar oleh anggota legislatif DPRD Kabupaten Wonosobo dari Partai Perindo, Bayu Aji Nugroho.

(Fahmi Firdaus )

      
