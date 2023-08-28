Gelar Turnamen Bola Voli Mas Bayu Cup, Perindo Harap Bisa Cetak Atlet Berkualitas

Partai Perindo Wononsobo Gelar Turnamen Bola Voli/MNC Media

WONOSOBO - Partai Perindo menggelar turnamen bola voli antar rukun tetangga (RT) di Desa Gondang Kecamatan Watumalang, Wonosobo, Jawa Tengah.

Partai Perindo yang diketuai oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung bacapres Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024, akan terus hadir untuk menyemangati dan mengembangkan olahraga di Indonesia.

Partai final dihadiri oleh Ketua DPP Partai Perindo Bidang Siber dan Hankam yang juga bacaleg DPR RI dapil 6 Jawa Tengah, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati.

“Diharapkan dengan turnamen ini, dapat mencetak atlet voli berkualitas,” ujar Susaningtyas atau yang biasa dipanggil Nuning di lokasi.

Turnamen yang digelar dengan nama Mas Bayu Volley Cup ini digelar oleh anggota legislatif DPRD Kabupaten Wonosobo dari Partai Perindo, Bayu Aji Nugroho.

BACA JUGA: Lebih dari 600 Peserta Ramaikan Drag Race Championship 2023 yang Digelar Bacaleg Perindo

Nuning mengaku sangat bangga dengan warga Gondang. Dia berharap semoga dari pemain voli di Desa Gondang bisa masuk tim nasional. Dia juga memberi hadiah kepada pemain saat mampu menjawab pertanyaan darinya.

Sementara itu, anggota DRPD dari Partai Perindo, Bayu Aji Nugroho mengatakan, turnamen diikuti oleh delapan RT dengan sistem kompetisi.

“Tunamen bola voli Mas Bayu Volley Cup digelar selama sepuluh hari dan berlangsung setiap malam hari. Sebagai juara 3 adalah RT 2a, juara 2 RT 1a dan juara pertama RT 3,” pungkasnya.