Mesir, Negara Pertama yang mengakui Kemerdekaan Indonesia

PADA 22 Maret 1947, Mesir menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto. Berkat dukungan tersebut, Indonesia menerima dukungan dari negara-negara lain.

Pengakuan tersebut dicapai Indonesia karena Mesir dan Indonesia memiliki kesamaan yaitu tidak menyukai kolonialisme dan imperialisme. Bahkan, dukungan Mesir menjadi bukti bahwa jalur diplomasi lebih efektif dibandingkan jalur perang.

Bagaimana awal mulanya?

Diawali dengan kedatangan Konsul Jenderal Mesir Muhammad Abdul Mun’im ke Yogyakarta pada 13 Maret hingga 16 Maret 1947. Pemerintah Mesir memerintahkan Muhammad Abdul Mun’im untuk menyampaikan pesan kepada Indonesia.

Pesan tersebut menyatakan bahwa Liga Arab akan mendukung dan mengakui kemerdekaan Indonesia.

Setelah pengakuan de facto atas kemerdekaan, negara Mesir tetap mengakuinya secara de jure melalui penandatanganan perjanjian hubungan persahabatan dengan Indonesia pada 10 Juni 1947.