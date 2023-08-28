Pelaku Penembakan Massal Florida Tinggalkan Manifesto Kebencian pada Kulit Hitam

Ryan Christopher Palmeter tertangkap kamera menembak salah satu korbannya di luar toko Dollar General di Jacsonville, Florida, Amerika Serikat, 26 Agustus 2023. (Foto: Reuters)

WASHINGTON - Pria kulit putih yang menembak dan membunuh tiga orang kulit hitam di toko Dollar General di Jacksonville, Florida, Amerika Serikat (AS) telah diidentifikasi. Pelaku adalah seroang pemuda berusia 21 tahun yang membeli senjatanya secara legal dan tidak memiliki riwayat kriminal, kata penegak hukum setempat pada Minggu, (27/8/2023).

Sheriff T.K. Waters mengatakan dalam konferensi pers bahwa penembak diidentifikasi sebagai Ryan Christopher Palmeter, yang tinggal bersama orang tuanya di pinggiran kota Jacksonville. Dia tewas setelah menembak dirinya sendiri.

Waters mengatakan penembakan itu bermotif rasial. Pihak berwenang mengatakan pelaku penembakan meninggalkan beberapa manifesto untuk media, orangtuanya dan penegak hukum yang merinci kebenciannya terhadap orang kulit hitam.

"Tidak ada catatan kriminal, tidak ada apa-apa," kata Waters sebagaimana dilansir Reuters, seraya menambahkan satu-satunya yang tercatat adalah panggilan kekerasan dalam rumah tangga dengan saudaranya. "Tidak ada tanda bahaya."

BACA JUGA: 10 Orang Tewas dalam Penembakan Massal Jelang Perayaan Hari Kemerdekaan AS

Namun, sheriff mengatakan Palmeter pada 2017 ditahan sebentar berdasarkan undang-undang negara bagian yang disebut Baker Act, yang menyatakan seseorang dapat "dibawa ke fasilitas penerima untuk pemeriksaan paksa" selama krisis kesehatan mental.

Reuters tidak dapat segera menghubungi anggota keluarga pria bersenjata itu untuk memberikan komentar.

Palmeter juga meninggalkan surat wasiat dan catatan bunuh diri yang diambil ayahnya, kata sheriff Jacksonville.