Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pelaku Penembakan Massal Florida Tinggalkan Manifesto Kebencian pada Kulit Hitam

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |12:46 WIB
Pelaku Penembakan Massal Florida Tinggalkan Manifesto Kebencian pada Kulit Hitam
Ryan Christopher Palmeter tertangkap kamera menembak salah satu korbannya di luar toko Dollar General di Jacsonville, Florida, Amerika Serikat, 26 Agustus 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

WASHINGTON - Pria kulit putih yang menembak dan membunuh tiga orang kulit hitam di toko Dollar General di Jacksonville, Florida, Amerika Serikat (AS) telah diidentifikasi. Pelaku adalah seroang pemuda berusia 21 tahun yang membeli senjatanya secara legal dan tidak memiliki riwayat kriminal, kata penegak hukum setempat pada Minggu, (27/8/2023).

Sheriff T.K. Waters mengatakan dalam konferensi pers bahwa penembak diidentifikasi sebagai Ryan Christopher Palmeter, yang tinggal bersama orang tuanya di pinggiran kota Jacksonville. Dia tewas setelah menembak dirinya sendiri.

Waters mengatakan penembakan itu bermotif rasial. Pihak berwenang mengatakan pelaku penembakan meninggalkan beberapa manifesto untuk media, orangtuanya dan penegak hukum yang merinci kebenciannya terhadap orang kulit hitam.

"Tidak ada catatan kriminal, tidak ada apa-apa," kata Waters sebagaimana dilansir Reuters, seraya menambahkan satu-satunya yang tercatat adalah panggilan kekerasan dalam rumah tangga dengan saudaranya. "Tidak ada tanda bahaya."

Namun, sheriff mengatakan Palmeter pada 2017 ditahan sebentar berdasarkan undang-undang negara bagian yang disebut Baker Act, yang menyatakan seseorang dapat "dibawa ke fasilitas penerima untuk pemeriksaan paksa" selama krisis kesehatan mental.

Reuters tidak dapat segera menghubungi anggota keluarga pria bersenjata itu untuk memberikan komentar.

Palmeter juga meninggalkan surat wasiat dan catatan bunuh diri yang diambil ayahnya, kata sheriff Jacksonville.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/18/3182776/mahkamah_agung_as_tolak_batalkan_hak_pernikahan_sesama_jenis-RBxh_large.jpg
Mahkamah Agung AS Tolak Batalkan Hak Pernikahan Sesama Jenis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/18/3182222/gaza-lrtU_large.jpg
Intelijen AS Temukan Pengacara Israel Ingatkan Adanya Bukti Kejahatan Perang di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181540/zohran_mamdani-EdZR_large.jpg
Zohran Mamdani Menangi Pemilihan di New York, Jadi Wali Kota Muslim Pertama 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181464/zohran_mamdani-2zXR_large.jpg
Zohran Mamdani Diproyeksikan Menangi Pemilihan di New York, Jadi Wali Kota Muslim Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/18/3179716/trump_dan_putin-5biv_large.jpg
Trump : Putin Harusnya Akhiri Perang Ukraina, Bukan Uji Rudal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/18/3179352/trump_tiba_di_malaysia-bALX_large.jpg
Tur Asia, Trump Tiba di Malaysia Jelang KTT ASEAN
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement