Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Foto Foto Ikonik Donald Trump Selain Mugshot yang Viral

Maruf El Rumi , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |18:13 WIB
Foto Foto Ikonik Donald Trump Selain Mugshot yang Viral
Foto Donald Trump yang viral karena memperlihatkan ekpresi agresif. (Foto: VOA)
A
A
A

Foto mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang dirilis Kantor Sheriff Fulton County kabarnya bukan tanpa kesengajaan. Menurut beberapa sumber, ekspresi foto tersebut telah didiskusikan dengan timnya sebelum ke penjara Fulton County pada Kamis (24/8/2023) malam.

Dalam foto tersebut, Trump terlihat "menantang" dan sengaja memilih tidak tersenyum. Foto Mugsot yang viral tersebut dikatakan John Bolton, yang menjabat sebagai penasihat keamanan nasional di bawah Trump, dimaksudkan sebagai tanda intimidasi terhadap jaksa dan hakim.

Meski, ini bukan kali pertama mantan Presiden Amerika Serikat itu memperlihatkan ekspresi unik saat berada di depan kamera. Banyak hasil foto yang memperlihatkan ekpresi dan kejadian unik selama pria berusia 77 tahun itu menjadi orang pertama di Negeri Paman Sam.

1. Dasi Diselotip

Salah satu foto yang pernah viral adalah saat dia dia keluar dari pesawat dengan dasi merah menyala. Bukan warna dasinya yang menjadi perbincangan, tapi saat dasi Trump tertiup angin dan memperlihatkan selotip yang menempelkan dasi utama dengan di dalamnya.

Karena momen tersebut menjadi pembicaraan, dia kemudian memilih strategi lain. Caranya memasukkan lidah belakang dasi ke lingkar lidah sabuk depan. Momen terlihat saat keluar dari pesawat presiden Air Force One di pangkalan udara Andrew Air Force, pada hari Minggu (9/4/2017).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185708/donald_trump-8X9y_large.jpg
Trump Bakal Labeli Cabang-Cabang Ikhwanul Muslimin sebagai Teroris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/18/3185145/donald_trump-D0gK_large.jpg
Trump Tekan Ukraina Akhiri Perang dengan Rusia, Diberi Deadline 27 November!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/18/3185123/trump-CMv0_large.jpg
Trump Tertawa Disinggung soal Kritik ‘Fasis’ Mamdani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/18/3184913/donald_trump-nHa3_large.jpg
Trump Bantah Cabut Boikot KTT G20 di Afrika Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/18/3180755/trump-N0Dg_large.jpg
Trump: Nigeria Negara Sangat Mengkhawatirkan karena Kekerasan Terhadap Umat Kristen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/18/3179407/ktt_asean-d8Um_large.jpg
KTT Ke-47 ASEAN, Trump Puji Peran Prabowo di Balik Perdamaian Timur Tengah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement