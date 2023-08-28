Foto Foto Ikonik Donald Trump Selain Mugshot yang Viral

Foto mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang dirilis Kantor Sheriff Fulton County kabarnya bukan tanpa kesengajaan. Menurut beberapa sumber, ekspresi foto tersebut telah didiskusikan dengan timnya sebelum ke penjara Fulton County pada Kamis (24/8/2023) malam.

Dalam foto tersebut, Trump terlihat "menantang" dan sengaja memilih tidak tersenyum. Foto Mugsot yang viral tersebut dikatakan John Bolton, yang menjabat sebagai penasihat keamanan nasional di bawah Trump, dimaksudkan sebagai tanda intimidasi terhadap jaksa dan hakim.

Meski, ini bukan kali pertama mantan Presiden Amerika Serikat itu memperlihatkan ekspresi unik saat berada di depan kamera. Banyak hasil foto yang memperlihatkan ekpresi dan kejadian unik selama pria berusia 77 tahun itu menjadi orang pertama di Negeri Paman Sam.

1. Dasi Diselotip

Salah satu foto yang pernah viral adalah saat dia dia keluar dari pesawat dengan dasi merah menyala. Bukan warna dasinya yang menjadi perbincangan, tapi saat dasi Trump tertiup angin dan memperlihatkan selotip yang menempelkan dasi utama dengan di dalamnya.

Karena momen tersebut menjadi pembicaraan, dia kemudian memilih strategi lain. Caranya memasukkan lidah belakang dasi ke lingkar lidah sabuk depan. Momen terlihat saat keluar dari pesawat presiden Air Force One di pangkalan udara Andrew Air Force, pada hari Minggu (9/4/2017).