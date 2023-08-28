Kim Jong-un Alami Percobaan Pembunuhan dengan Bom, Korut Perketat Keamanan

LEDAKAN bom telah mengguncang ibu kota Korea Utara, Pyongyang dalam apa yang digambarkan sebagai upaya pembunuhan terhadap Kim Jong-un, demikian dilaporkan. Keamanan di sekitar Sang Pemimpin telah diperketat sejak ledakan tersebut, yang menurut laporan terjadi di Pyongyang delapan minggu terakhir dan menyebabkan Jong-un "merasa tidak nyaman dengan keselamatannya".

Kini, pemimpin tertinggi Korea Utara sejak tahun 2011 itu, telah mengimpor peralatan pendeteksi bahan peledak baru, dan menambahkan penjaga yang membawa tas ke tim keamanannya, klaim sumber yang dilansir Mirror.

“Pasti ada pengetatan tindakan keamanan di sekitar Kim Jong-un. Ini dikenal sebagai tas balistik atau tas balistik. Mereka terbuat dari serat karbon. Selain antipeluru, mereka juga melindungi terhadap taser dan persenjataan berbasis elektronik lainnya,” kata pakar terkemuka elite Korea Utara Michael Madden.

“Jika pengamat mengirimkan pesan kepada penjaga mengenai aktivitas yang mencurigakan atau jika ada tembakan, mereka dapat mengangkat tas untuk melindungi Kim Jong-un. Tas-tas ini juga terbuka – ada velcro atau pengait yang bisa dilepas, yang memutar tas-tas tersebut. menjadi semacam pelindung kain. Jadi jika seseorang menembak Kim, mereka akan membuka tas-tas ini, mengelilinginya dan kemudian menutupinya sampai dia bisa dimasukkan ke dalam mobil."