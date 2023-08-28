Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Lepaskan Air Radioaktif ke Pasifik, Jepang Dibanjiri Telepon Gangguan dari China

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |20:46 WIB
Lepaskan Air Radioaktif ke Pasifik, Jepang Dibanjiri Telepon Gangguan dari China
Foto: Reuters.
A
A
A

TOKYO - Jepang mengatakan pada Senin, (28/8/2023) bahwa mereka telah menerima banyak panggilan telepon pelecehan yang "sangat disesalkan", kemungkinan besar dari China, setelah pelepasan air radioaktif yang telah diolah dari pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Fukushima ke Pasifik.

Kedutaan Besar China di Tokyo mengatakan pihaknya juga telah menerima telepon gangguan dari Jepang.

Jepang memulai pembuangan air pada Kamis, (24/8/2023) sebagai langkah penting menuju penonaktifan PLTN Fukushima, yang mengalami tiga kali kebocoran setelah dilanda tsunami pada 2011 yang merupakan bencana PLTN terburuk di dunia sejak Chernobyl 25 tahun sebelumnya.

Namun Kedutaan Besar China di Tokyo mengeluarkan pernyataan yang menyatakan pihaknya telah mengajukan pernyataan tegas kepada Jepang mengenai kedutaan dan konsulat China di Jepang yang menerima "sejumlah besar panggilan telepon yang mengganggu dari Jepang".

Seruan tersebut telah menyebabkan "gangguan serius dalam operasional normal kedutaan dan konsulat", kata Duta Besar Wu Jianghao, menurut pernyataan kedutaan sebagaimana dilansir Reuters.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/18/3105298/seorang_wni_di_isesaki_jepang_tewas_dibunuh-rc7o_large.jpg
WNI di Jepang Tewas Dibunuh, 11 Warga Indonesia Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/16/18/2984156/kasus-infeksi-bakteri-berbahaya-di-jepang-melonjak-pecahkan-rekor-BoxSwjxxPz.jpg
Kasus Infeksi Bakteri Berbahaya di Jepang Melonjak Pecahkan Rekor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/18/18/2971959/terdampak-krisis-populasi-penyelenggaraan-festival-pria-telanjang-jepang-berakhir-tahun-ini-JNBMUmC0l8.jpg
Terdampak Krisis Populasi, Penyelenggaraan Festival "Pria Telanjang" Jepang Berakhir Tahun Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/03/18/2949099/korban-jiwa-bertambah-gempa-hari-tahun-baru-jepang-tewaskan-setidaknya-62-orang-6wFvZ8StG3.jpg
Korban Jiwa Bertambah, Gempa Hari Tahun Baru Jepang Tewaskan Setidaknya 62 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/31/18/2874549/pm-jepang-santap-ikan-fukushima-untuk-buktikan-air-limbah-radioaktif-tak-berbahaya-IGTV3LJpNk.jpg
PM Jepang Santap Ikan Fukushima untuk Buktikan Air Limbah Radioaktif Tak Berbahaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/15/18/2864562/topan-lan-mendarat-di-jepang-ratusan-penerbangan-dibatalkan-dan-layanan-kereta-dihentikan-rTespZUUxy.jpg
Topan Lan Mendarat di Jepang, Ratusan Penerbangan Dibatalkan dan Layanan Kereta Dihentikan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement