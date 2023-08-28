Gempa M3,0 Guncang Way Kanan Lampung

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 3,0 mengguncang Way Kanan, Lampung, Senin (28/8/2023).

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gepa mengguncang sekitar pukul 00:02 WIB.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:3.0, 28-Aug-2023 00:02:19WIB, Lok:4.68LS, 104.61BT (22 km Tenggara WAYKANAN-LAMPUNG), Kedlmn:169 Km #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )