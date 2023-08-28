Hary Tanoesoedibjo Hadiri Rapat Konsolidasi Internal Partai Perindo se-Kalteng

PALANGKARAYA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menggelar rapat konsolidasi internal di berbagai daerah di Tanah Air guna memastikan kesiapan partai dalam konstestasi Pemilu 2024 mendatang.

Konsolidasi tersebut bertujuan untuk menguatkan kesiapan seluruh pengurus partai di setiap tingkatan dalam menyusun strategi kemenangan partai bernomor urut 16 pimpinan Hary Tanoesoedibjo (HT) tersebut.

Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo datang ke Palangkaraya untuk menghadiri dan memimpin langsung rapat konsolidasi internal Perindo se-Kalimantan Tengah, Minggu 28 Agustus 2023.

Sementara itu, rapat konsolidasi dihadiri oleh seluruh pengurus DPW dan DPD se-Kalteng beserta para Bacaleg Partai Perindo dari 13 Kabupaten dan Kota di Kalimantan Tengah.

HT menekankan bahwa pentingnya strategi dan penguatan mesin partai menjelang pesta demokrasi lima tahunan tersebut.