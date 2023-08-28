Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Hary Tanoesoedibjo Hadiri Rapat Konsolidasi Internal Partai Perindo se-Kalteng

Ade Sata , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |03:18 WIB
Hary Tanoesoedibjo Hadiri Rapat Konsolidasi Internal Partai Perindo se-Kalteng
Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo (Foto: MPI)
A
A
A

PALANGKARAYA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menggelar rapat konsolidasi internal di berbagai daerah di Tanah Air guna memastikan kesiapan partai dalam konstestasi Pemilu 2024 mendatang.

Konsolidasi tersebut bertujuan untuk menguatkan kesiapan seluruh pengurus partai di setiap tingkatan dalam menyusun strategi kemenangan partai bernomor urut 16 pimpinan Hary Tanoesoedibjo (HT) tersebut.

Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo datang ke Palangkaraya untuk menghadiri dan memimpin langsung rapat konsolidasi internal Perindo se-Kalimantan Tengah, Minggu 28 Agustus 2023.

Sementara itu, rapat konsolidasi dihadiri oleh seluruh pengurus DPW dan DPD se-Kalteng beserta para Bacaleg Partai Perindo dari 13 Kabupaten dan Kota di Kalimantan Tengah.

HT menekankan bahwa pentingnya strategi dan penguatan mesin partai menjelang pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Halaman:
1 2
      
