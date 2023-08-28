Rapat Konsolidasi Perindo se-Kalteng, HT: Militansi dari Caleg Itu Penting!

PALANGKA RAYA - Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) menghadiri rapat konsolidasi internal Partai Perindo se-Kalimantan Tengah di Palangka Raya, Minggu 28 Agustus 2023.

Dalam kesempatan itu, HT menekan bahwa pentingnya strategi dan penguatan mesin partai menjelang Pemilu 2024 mendatang.

Ia pun meminta kepada seluruh kader khususnya para Bacaleg Partai Perindo di Kalteng agar memiliki militansi dan bekerja keras untuk dapat meraih kemenangan.

"Tentunya militansi dari pada caleg itu sangat penting dan tadi saya tekankan supaya mereka kerja keras," ujar HT.

Ia mengatakan bahwa kerja keras para kader Partai Perindo juga harus berlandaskan dengan cara kerja yang tepat sasaran.

"Jadi dari Bapilu Partai Perindo di pusat itu telah memberikan cara-cara dan bantuan bagaimana mereka bisa memaksimalkan suaranya," kata HT.