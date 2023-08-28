Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Rapat Konsolidasi Perindo se-Kalteng, HT: Militansi dari Caleg Itu Penting!

Ade Sata , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |03:29 WIB
Rapat Konsolidasi Perindo se-Kalteng, HT: Militansi dari Caleg Itu Penting!
Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo (Foto: MPI)
A
A
A

 

PALANGKA RAYA - Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) menghadiri rapat konsolidasi internal Partai Perindo se-Kalimantan Tengah di Palangka Raya, Minggu 28 Agustus 2023.

Dalam kesempatan itu, HT menekan bahwa pentingnya strategi dan penguatan mesin partai menjelang Pemilu 2024 mendatang.

Ia pun meminta kepada seluruh kader khususnya para Bacaleg Partai Perindo di Kalteng agar memiliki militansi dan bekerja keras untuk dapat meraih kemenangan.

"Tentunya militansi dari pada caleg itu sangat penting dan tadi saya tekankan supaya mereka kerja keras," ujar HT.

Ia mengatakan bahwa kerja keras para kader Partai Perindo juga harus berlandaskan dengan cara kerja yang tepat sasaran.

"Jadi dari Bapilu Partai Perindo di pusat itu telah memberikan cara-cara dan bantuan bagaimana mereka bisa memaksimalkan suaranya," kata HT.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189074/perindo-wfAR_large.jpg
Tinjau Lokasi Banjir Sumatera, Sekjen Perindo Dorong Solidaritas Nasional Bantu Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627/angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861/perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg
Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187718/banjir_di_aceh-G6aP_large.jpg
Bencana Sumatera, Waketum Partai Perindo Serukan Tobat Ekologis dan Perbaikan Tata Kelola Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187538/kpud_jakbar_sosialisasi_di_kantor_dpd_partai_perindo_jakarta_barat-VqgT_large.jpg
Perindo Jakbar Jadi Partai Pertama Sambut Baik Sosialisasi KPUD soal Pemutakhiran Data
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187406/anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_haji_dinas_masyusin-m0A8_large.jpg
Perindo Leadership Course, Kader Perindo Fokus Kawal Kebijakan Pro Rakyat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement