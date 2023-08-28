Hary Tanoe ke Caleg Perindo: Saya Tekankan Supaya Kerja Keras Menangkan Pemilu 2024

JAKARTA - Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) mengajak seluruh caleg dari Perindo untuk bekerja dengan guna memenangkan Pemilu 2024.

"Saya tekankan supaya mereka (caleg Perindo) kerja keras tapi dengan landasan kerja yang tepat sasaran," ujar HT dalam konsolidasi internal Perindo se-Kalimantan Tengah di Palangka Raya, Minggu 28 Agustus 2023.

Hary Tanoe mengatakan bahwa militansi dari caleg Perindo penting dalam memenangkan kontestasi pesta demokrasi lima tahunan itu.

"Tentunya militansi dari pada caleg itu sangat penting," kata HT.

Rapat konsolidasi dihadiri oleh seluruh pengurus DPW dan DPD se-Kalteng beserta para Bacaleg Partai Perindo dari 13 Kabupaten dan Kota di Kalimantan Tengah.

Konsolidasi tersebut bertujuan untuk menguatkan kesiapan seluruh pengurus partai di setiap tingkatan dalam menyusun strategi kemenangan partai bernomor urut 16 di Pemilu 2024.