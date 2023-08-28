Advertisement
HOME NEWS JATENG

Dorong UMKM di Wonosobo Naik Kelas, Ketua DPR: Majukan Ekonomi di Daerah

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |02:04 WIB
Dorong UMKM di Wonosobo Naik Kelas, Ketua DPR: Majukan Ekonomi di Daerah
Ketua DPR Puan Maharani (Foto: dok istimewa/Okezone)
JAKARTA - Dalam rangkaian kunjungan di Jawa Tengah, Ketua DPR RI Puan Maharani mengunjungi sentra produksi penganan buah Carica di Kabupaten Wonosobo.

Puan pun mendorong UMKM, khususnya produk oleh-oleh khas Dieng itu bisa naik kelas dengan go internasional.

Puan datang ke Carica Cahaya Dieng didampingi pemilik Carica Cahaya Dieng, Ismaun dan istrinya. Puan pun meninjau produksi manisan Carica yang produknya dijual di seluruh pulau Jawa, dari Bandung, Jakarta hingga Malang.

Di sentra produksi Carica itu, Puan melihat proses pembuatan manisan buah yang hanya bisa tumbuh di dataran tinggi tersebut. Mulai dari penyiapan bahan, proses pemasakan sampai packing.

“UMKM oleh-oleh Carica harus digenjot dan didukung terus agar distribusinya bisa sampai ke luar Negeri. Apalagi Carica adalah buah yang hanya bisa tumbuh di Dataran Tinggi Dieng sehingga punya nilai jual tersendiri,” ujar Puan.

Produk milik Ismaun di jual di pusat oleh-oleh Wonosobo dan dipasok ke sejumlah daerah di Tanah Air. Puan menyebut, Carica memiliki potensi perekonomian yang menjanjikan karena banyak warga Wonosobo bertani Carica dan menjadikannya sebagai pencaharian utama.

“Potensi ini harus dikembangkan terus, dengan pemberdayaan yang lebih optimal lagi didukung oleh Pemerintah karena produksi Carica dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Wonosobo,” ucapnya.

