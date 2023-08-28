Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Jadi Ancaman Lingkungan, Masyarakat Demak Tolak Penambangan Pasir di Pesisir Laut

Widi Agustian , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |18:26 WIB
Jadi Ancaman Lingkungan, Masyarakat Demak Tolak Penambangan Pasir di Pesisir Laut
Ilustrasi banjir rob. (Foto: Okezone)
A
A
A

AKTIVITAS penambangan pasir menjadi satu masalah tersendiri di kehidupan masyarakat. Bagaimana tidak, jika dilakukan secara terus-menerus dapat memicu kerusakan lingkungan.

Ini pun menjadi perhatian bagi warga pesisir Demak yang mengungkapkan penolakannya terhadap rencana penambangan pasir laut di Morodemak, Jawa Tengah. Bagi sebagian warga Morodemak, pesisir Demak tidak dalam kondisi baik-baik saja.

Banjir rob di sepanjang pesisir Demak mengakibatkan banyak desa-desa tenggelam. Bahkan tidak sedikit yang terpaksa harus pindah.

Diketahui hasil penambangan pasir laut di Morodemak akan digunakan untuk pembangunan tol Semarang-Demak. Namun nyatanya, langkah itu bukan solusi di saat pesisir Demak sendiri sangat membutuhkan pasir.

podcast rakyat tiri

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
