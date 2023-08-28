Jadi Ancaman Lingkungan, Masyarakat Demak Tolak Penambangan Pasir di Pesisir Laut

AKTIVITAS penambangan pasir menjadi satu masalah tersendiri di kehidupan masyarakat. Bagaimana tidak, jika dilakukan secara terus-menerus dapat memicu kerusakan lingkungan.

Ini pun menjadi perhatian bagi warga pesisir Demak yang mengungkapkan penolakannya terhadap rencana penambangan pasir laut di Morodemak, Jawa Tengah. Bagi sebagian warga Morodemak, pesisir Demak tidak dalam kondisi baik-baik saja.

Banjir rob di sepanjang pesisir Demak mengakibatkan banyak desa-desa tenggelam. Bahkan tidak sedikit yang terpaksa harus pindah.

Diketahui hasil penambangan pasir laut di Morodemak akan digunakan untuk pembangunan tol Semarang-Demak. Namun nyatanya, langkah itu bukan solusi di saat pesisir Demak sendiri sangat membutuhkan pasir.