Soroti Gen Z, Ganjar: Berkontribusi Jadikan Ekonomi RI Terbesar Ke-4 Dunia

JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengatakan, untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-4 dunia di tahun 2050 diperlukan kontribusi Generasi Z.

“Merekalah anak-anak muda yang saya sebut generasi inovasi inilah yang nantinya mereka akan merespon persoalan dan perubahan,” kata Ganjar dalam keterangannya, Senin (28/8/2023).

Ganjar mengungkapkan hal tersebut dalam acara pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Universitas Pancasila (UP) Tahun Ajaran 2023/2024 di Gedung Serba Guna UP, Tanjung Barat, Jakarta Selatan.

Berdasarkan data International Monetary Fund (IMF), kata Ganjar, posisi perekonomian Indonesia pada 2016 berada di peringkat 8 dengan total produk domestik bruto (PDB) per kapita sebesar 3.605 dolar AS. Sedangkan data PricewaterhouseCooper (PWC), Indonesia diproyeksi berada di posisi 7 sebagai negara dengan perekonomian terbesar dunia lewat perkiraan pendapatan per kapita sebesar USD10.000.

Ekonomi Indonesia diperkiraan menempati posisi 4 terbesar pada 2050. Bahkan, kondisi perekonomian Indonesia akan lebih unggul Brazil, Rusia, Mexico, hingga Jepang. Perkiraan pendapatan per kapita sebesar USD23.000.

Ganjar pun menekankan pentingnya kontribusi Generasi Z agar Indonesia menjadi negara maju pada 2050. Tentunya dengan berbagai inovasi dan kolaborasi kreatif yang bisa terus dilakukan mereka lewat berbagai dukungan pemerintah.

“Ini akan menjadi generasi inovasi yang brilian, generasi inovasi yang situ memajukan negara, generasi yang membuat Indonesia setara dengan negara-negara maju di dunia,” katanya di hadapan 2.100 mahasiswa baru UP.