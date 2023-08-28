Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Masriah Si Penyiram Tinja Lagi-Lagi Berulah Usai Bebas dari Penjara

Pramono Putra , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |11:39 WIB
Masriah Si Penyiram Tinja Lagi-Lagi Berulah Usai Bebas dari Penjara
Kembali berulah, Masriah yang pernah siram tinja ke tetangganya memasang batu bata halangi proses renovasi tetangganya. (iNews/Pramono Putra)
A
A
A

SIDOARJO – Masih ingat dengan kasus buang kotoran manusia di Sidoarjo, Jawa Timur yang sempat viral di media sosial (medsos). Setelah batal digugat Rp1 miliar oleh korbannya, pelaku buang kotoran manusia di Sukodono, Sidoarjo, yakni Masriah kembali berulah.

Pelaku yang sudah menjalani hukuman penjara 1 bulan akibat perbuatannya itu kini menghalang-halangi proses renovasi rumah korban yang masih tetangganya sendiri. Diduga pelaku tidak terima jika rumah korban direnovasi melalui bantuan Bupati Sidoarjo.

Kali ini, Masriah Desa Jogosatru, Sukodono, Sidoarjo, berusaha menghalangi proses renovasi rumah korban yang dilakukan atas bantuan Bupati Sidoarjo dengan cara memasang sejumlah batu bata di depan rumahnya. Dengan adanya batu bata itu, pengiriman material bangunan ke rumah korban terhambat.

Seakan tidak terima dengan proses renovasi rumah korban, Masriah terus berusaha dengan berbagai cara agar renovasi rumah korban tidak berjalan lancar.

Beberapa waktu lalu Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor datang ke rumah korban dan meminta perseteruan antara pelaku dan korban buang kotoran itu dihentikan. Namun, realitanya hingga saat ini perseteruan antara pelaku dan korban yang bersebelahan rumah itu masih terjadi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189318/viral-ZcxN_large.jpg
Viral Pejabat Pemkot Tangsel Bikin Acara di Bandung, Sekda: Kegiatan Leadership!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188694/viral-SrH4_large.jpg
Pergi Umrah saat Bencana, Bupati Aceh Selatan: Saya Minta Maaf kepada Rakyat Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188594/viral-Kr5k_large.jpg
Kemendagri Selidiki Dana Umrah yang Dipakai Bupati Aceh Selatan saat Banjir Bandang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188538/pemerintah-NW7S_large.jpg
Pergi Umrah Saat Bencana, Bima Arya: Tindakan Bupati Aceh Selatan Fatal, Berpotensi Dicopot!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/338/3188423/viral-NaSv_large.jpg
Viral Motor Mogok di Cikarang Lapor 110 Diantar Sampai Rumah, Lemkapi: Jadikan Contoh bagi Polisi Lain!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3188074/viral-MgLy_large.jpg
Viral Pelatih Taekwondo Dianiaya Pengendara Motor yang Lawan Arah Kini Pelaku Diburu Polisi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement