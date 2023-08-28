Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Ganjar Dukung Seni dan Kebudayaan, Relawan Gelar Pentas Sastra Puisi dan Teater

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |16:36 WIB
Ganjar Dukung Seni dan Kebudayaan, Relawan Gelar Pentas Sastra Puisi dan Teater
Relawan Ganjar Gelar Pentas Seni di Surabaya/ist
A
A
A

SURABAYA – Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo dari alumni muda UB, ITS dan UNAIR yang berjejaring dalam Ganjar Creasi (G-Creasi), menggelar pentas senja sastra puisi dan teater bertema 'Karya Jiwa Cipta Rasa' di Wisma Bahagia, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur.

"Kegiatan sore ini Senja Sastra Puisi dan Teater yang di mana bertema Karya Jiwa Cipta Rasa. Itu kami memadukan antara dua jenis karya seni, yaitu teater dan puisi yang kita sajikan kepada peserta supaya bisa menyaksikan dalam bentuk yang penuh emosi," ujar Koordinator Wilayah G-Creasi Surabaya, Afrim Rifky Ariel, Senin (28/8/2023).

Menurutnya, penampilan yang disajikan dalam acara merupakan perpaduan dari seni puisi dan teater yang dibawakan langsung oleh para peserta yang menekuni dunia tersebut.

Para penampil yang membawakan puisi pun tampak serius dan mendalami keseluruhan isi puisi, sambil menyajikan aksi teatrikal melalui gerak tubuh.

G-Creasi sebagai salah satu perkumpulan alumni muda perguruan tinggi berupaya untuk terus mewadahi kesenian dan kebudayaan bangsa, termasuk dalam bidang puisi dan teater.

"Tujuan acara ini untuk memberikan platform kepada seniman-seniman bahwa kita bisa berkembang dalam dunia kesenian dan kebudayaan di Indonesia itu," ujar Afrim.

Dia juga berharap, seluruh pertunjukan kesenian dan kebudayaan yang membawa nilai-nilai kebangsaan dapat didukung sepenuhnya oleh masyarakat dan juga pemerintah.

"Harapannya supaya kesenian di Indonesia ini terus berkembang dan dari segi pemerintahan itu difasilitasi terus, dalam artian bisa untuk mengembangkan kebudayaan supaya masyarakat tidak lupa bahwa Indonesia kaya akan kesenian dan kebudayaan," ulasnya.

Dia mengatakan, sosok Ganjar Pranowo merupakan contoh pemimpin yang selalu menunjukkan kepedulian dan support terhadap perkembangan kesenian dan kebudayaan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement