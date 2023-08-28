Ganjar Dukung Seni dan Kebudayaan, Relawan Gelar Pentas Sastra Puisi dan Teater

SURABAYA – Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo dari alumni muda UB, ITS dan UNAIR yang berjejaring dalam Ganjar Creasi (G-Creasi), menggelar pentas senja sastra puisi dan teater bertema 'Karya Jiwa Cipta Rasa' di Wisma Bahagia, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur.

"Kegiatan sore ini Senja Sastra Puisi dan Teater yang di mana bertema Karya Jiwa Cipta Rasa. Itu kami memadukan antara dua jenis karya seni, yaitu teater dan puisi yang kita sajikan kepada peserta supaya bisa menyaksikan dalam bentuk yang penuh emosi," ujar Koordinator Wilayah G-Creasi Surabaya, Afrim Rifky Ariel, Senin (28/8/2023).

Menurutnya, penampilan yang disajikan dalam acara merupakan perpaduan dari seni puisi dan teater yang dibawakan langsung oleh para peserta yang menekuni dunia tersebut.

Para penampil yang membawakan puisi pun tampak serius dan mendalami keseluruhan isi puisi, sambil menyajikan aksi teatrikal melalui gerak tubuh.

G-Creasi sebagai salah satu perkumpulan alumni muda perguruan tinggi berupaya untuk terus mewadahi kesenian dan kebudayaan bangsa, termasuk dalam bidang puisi dan teater.

"Tujuan acara ini untuk memberikan platform kepada seniman-seniman bahwa kita bisa berkembang dalam dunia kesenian dan kebudayaan di Indonesia itu," ujar Afrim.

Dia juga berharap, seluruh pertunjukan kesenian dan kebudayaan yang membawa nilai-nilai kebangsaan dapat didukung sepenuhnya oleh masyarakat dan juga pemerintah.

"Harapannya supaya kesenian di Indonesia ini terus berkembang dan dari segi pemerintahan itu difasilitasi terus, dalam artian bisa untuk mengembangkan kebudayaan supaya masyarakat tidak lupa bahwa Indonesia kaya akan kesenian dan kebudayaan," ulasnya.

Dia mengatakan, sosok Ganjar Pranowo merupakan contoh pemimpin yang selalu menunjukkan kepedulian dan support terhadap perkembangan kesenian dan kebudayaan.