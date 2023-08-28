Mabuk Arak, Pemuda Menyelinap Masuk Rumah Cabuli Ibu Rumah Tangga

SIDOARJO - Gegara mabuk arak, seorang pemuda inisial CM (23) di Sidoarjo, Jawa Timur nekat mencabuli seorang ibu rumah tangga inisial U (35) yang merupakan tetangganya sendiri. Pelaku ditangkap polisi setelah suami korban melapor ke polisi.

Setelah sempat melarikan diri beberapa hari, CM warga Desa Tambak Kemerakan Krian-Sidoarjo akhirnya berhasil diamankan polisi di rumahnya. Pemuda yang bekerja serabutan ini diamankan polisi karena diduga melakukan pencabulan terhadap seorang ibu rumah tangga yang masih tetangganya sendiri.

Dari hasil pemeriksaan polisi, diketahui jika pelaku nekat melakukan aksi pencabulan itu karena mabuk minuman keras jenis arak. Pelaku yang mabuk arak ini awalnya nekat masuk ke rumah korban, saat suami korban kerja shift malam.

Pelaku masuk ke rumah korban melalui jendela dan hendak memperkosa korban. Belum kesampaian melakukan aksi bejatnya, korban yang sedang tidur akhirnya terbangun saat pelaku memegang payudara korban. Kemudian, korban teriak minta tolong yang membuat pelaku lari melarikan diri.